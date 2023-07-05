Фермеры Австралии будут бороться с засухой с помощью соляных кустарников

Министерство сельского хозяйства Австралии предупредило о сокращении осадков на большей части страны в нынешнем сельскохозяйственном сезоне

СИДНЕЙ, 5 июля. /ТАСС/. Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) начало кампанию по распространению по всей стране соляных кустарников анамека. Они устойчивы к засухе и очень питательны. Это поможет фермерам, которые разводят скот, сохранить поголовье в сухой зимний сезон, когда возникает нехватка кормов, говорится в опубликованном в среду докладе CSIRO .

По словам представителя агентства Хейли Норман, "в Западной Австралии уже высажены около 6 млн кустов анамеки", теперь их планируют предоставить фермерам восточных штатов. "Для восполнения получения необходимого количества калорий, белков, витаминов, минералов животным часто требуются питательные добавки. Анамека решает проблему нехватки кормов, поскольку при правильном уходе кустарник может расти более 20 лет", - сказала она.

По данным агентства, кустарник растет в самых сложных условиях. У него умеренная калорийность, высокое содержание протеина. Ранее растение широко применялось в Западной Австралии для борьбы с засоленностью почв.

Министерство сельского хозяйства Австралии предупредило, что в нынешнем сезоне количество осадков значительно сократится на большей части страны. Урожайность сельскохозяйственных культур может снизиться на 34 % по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают это с природным феноменом Эль-Ниньо - повышением температуры поверхности воды в центральной и восточной тропической части Тихого океана. Эль-Ниньо с вероятностью в 90 % сформируется во второй половине текущего года. Австралия приняла план по снижению негативных последствий засухи на 30 % к 2030 году.