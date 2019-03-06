Количество пластиковых отходов в мировом океане может удвоиться к 2030 году

СИДНЕЙ, 6 марта. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. К 2030 году общий объем пластиковых отходов в мире возрастет более чем на 40%, а количество мусора, загрязняющего мировой океан удвоится. Об этом сообщается в ежегодном докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF).

По данным экологов WWF, за последние 18 лет уровень отходов химической промышленности был практически удвоен по отношению к началу эры пластика, а уровень загрязнения воздуха и океанов растет в геометрической прогрессии. При этом последствия такого явления для мировой экосистемы непредсказуемы.

"Сейчас объем производства изделий из пластика составляет порядка 53 кг в год на каждого человека. Их производят бесконтрольно, без учета реальных потребностей, и это не позволяет ни регулировать масштаб загрязнения, ни остановить его рост", - подчеркивает WWF.