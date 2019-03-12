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Подтопление карьера в Сибае планируют завершить 26 марта

По словам врио главы Башкирии Радия Хабирова, работы идут согласно плану

ИЖЕВСК, 12 марта. /ТАСС/. Подтопление недействующего карьера в башкирском Сибае, тление руды на котором привело к ухудшению экологической ситуации в городе, идет согласно плану, утвержденному Ростехнадзором. Работы планируется завершить 26 марта, сообщил журналистам во вторник врио главы Башкирии Радий Хабиров.

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С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, причиной которых стало тление руды на закрытом карьере, специалисты проливают очаг. С 8 февраля ведется подтопление подземных выработок карьера.

"Все работы ведутся в рамках проекта, утвержденного Ростехнадзором ... это большая серьезная история. Предприятие выдерживает все темпы, о которых мы говорили. Более того, сейчас вы понимаете, что идет активное таяние снега, которого довольно большое количество находится. Поэтому мы идем в графике, и показатели, которые мы сейчас фиксируем в том числе по структуре того пара, который исходит, мы видим, что в принципе мы попадаем в точку и полагаю, что [к 26 марта], к этому времени мы успеваем [решить проблему]", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

При этом Хабиров отметил, что решение вопроса раньше поставленного срока маловероятно. По его словам, в последнее время фиксируются редкие ситуации, когда происходит превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. "Ситуация нормальная, спокойная, город работает, люди живут, работают, [занимаются] своими делами", - добавил он.

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