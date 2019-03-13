Эксперт: в Новосибирской области за год закопали 20 "КамАЗов" батареек

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Около 300 тонн отработанных батареек образовалось в Новосибирской области в 2018 году, из них было утилизировано порядка 16 тонн. Оставшееся количество батареек, сравнимое по объему с 20 "КамАЗами", оказалось захоронено вместе с коммунальными отходами, что создает опасность для экологии и населения, сообщил председатель общественного совета федерального проекта "Чистая страна" на территории Новосибирской области Дмитрий Козловский на заседании органа.

В 2018 году на территории региона открылся второй в России завод по утилизации элементов питания. Его мощности позволяют ежегодно утилизировать весь объем отработанных батареек - максимальная производительность линии составляет 6 тысяч тонн в смену. Вместе с тем, на переработку за 2018 год поступило около 5% от всего объема отработанных батареек.

"У нас в год в Новосибирской области образуется 300 тонн отработанных элементов питания - это примерно шесть батареек на каждого жителя. В прошлом году мы утилизировали через предприятие, которое создано для утилизации, до 16 тонн. Итого <...> мы закопали в Новосибирской области более 200 тонн батареек", - сообщил Козловский, добавив для понимания, что по объему это количество элементов питания сопоставимо с 20 автомобилями "КамАЗ".

По словам директора компании "Тайгер-Сибирь", реализующей в Новосибирске проект по раздельному сбору мусора, Кирилла Ритермана, причина таких низких показателей утилизации заключается в недостаточном количестве специальных контейнеров и низкой информированности населения о вреде захоронения таких отходов. Также Ритерман отметил, что переработку некоторых опасных отходов нужно субсидировать со стороны государства.

Вопросы обращения с отходами I-II классов опасности, к которым относятся батарейки, градусники и ртутные лампы, являются частью федерального проекта "Чистая страна", входящего в национальный проект "Экология". На него планируется направить более 124 млрд рублей до конца 2024 года. Запланирована ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов РФ. Кроме него в нацпроект включены 10 других разделов: "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".