Росприроднадзор: достоверных статистических данных о вывозимом от населения РФ мусоре нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Статистической государственной отчетности о твердых коммунальных отходах (ТКО), накапливаемых населением России, не существует. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Я бы хотела обратить внимание, что государственной отчетности статистической не существует по населению. <…> По ТКО нет ни одной статистической цифры", - добавила она.

По ее словам, в России также есть полигоны 1970-1980-х годов, в которых еще есть остаточный ресурс, но поскольку эти сведения носят заявительный характер, трудно оценить, каковы их реальные резервы.

"Если вы проанализируете выступления за последние полтора года, вы увидите совершенно разные цифры по ТКО. По нормативу образования [отходов], в целом, сколько у нас свалок, какого они объема, как они выглядят, сколько у нас население образует отходов. В каждой презентации вы увидите совершенно разные цифры. Это о чем говорит? То, что мы зашли в реформу, не имея нормальных <...> данных", - добавила Радионова.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.