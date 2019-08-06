Нацпарк "Русская Арктика" переведет мыс Флора на Земле Франца-Иосифа на ВИЭ к 2021 году

АРХАНГЕЛЬСК, 6 августа. /ТАСС/. Полевые базы мыса Флора на Земле Франца-Иосифа переведут на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) к 2021 году, на сегодняшний день энергоснабжение трех других полевых баз национального парка "Русская Арктика" уже продублировано альтернативными источниками энергии, говорится в сообщении пресс-службы Минприроды России.

"На сегодняшний день снабжение трех полевых баз нацпарка на мысе Желания о. Северный архипелага Новая Земля, о. Земля Александры и о. Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа полностью задублировано на использование альтернативных источников. В дальнейшем, в 2020-2021 годах планируется так же перевести на использование ВИЭ полевые базы м. Флора о. Нортбрук", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Национальный парк "Русская Арктика" одним из первых нацпарков перешел в 2011 году на использование альтернативных источников энергии. Специфика расположения и значительное удаление от Большой Земли исключают возможность применения централизованного энергоснабжения. Поэтому вопрос об использовании альтернативных источников энергии прорабатывался с момента создания нацпарка в 2009 году.

Использование таких источников позволяет минимизировать вред окружающей среде, сократить потребление электроэнергии от традиционных источников, а также, при отсутствии централизованного энергоснабжения, обеспечить электроэнергией самые отдаленные кордоны и объекты.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. У парка на Земле Франца-Иосифа есть круглогодичная стационарная база "Омега" на острове Земля Александры и сезонная база на острове Гукера.