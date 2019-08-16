Эксперт: ответственность за экологические нарушения на Каспии необходимо ужесточить

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Экологическая экспертиза проектов на Каспии со стороны России проводится в достаточном объеме, однако для оздоровления и сохранения биоресурсов Каспийского моря необходимо ужесточить ответственность за неисполнение природоохранного законодательства. Такое мнение высказал ТАСС директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев.

"Что касается проектов на побережье, у каждой страны есть свое законодательство, согласно которому проводится оценка воздействия (на окружающую среду), и российское законодательство в этой части, по сути, соответствует лучшим мировым практикам… Вопрос в том, насколько это законодательство соблюдают крупные компании - за нарушения их штрафуют, но им порой выгоднее заплатить штраф и "закрыть" вопрос. Необходимо ужесточение штрафов и других форм ответственности, в этих направлениях надо поработать", - сказал Гаджиев.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении, что все крупные проекты в акватории Каспийского моря должны проходить тщательную экологическую экспертизу с участием специалистов из всех прикаспийских стран.

По словам Гаджиева, конвенция о правовом статусе Каспия содержит все необходимые положения для экологической защиты акватории морского бассейна, в том числе касающиеся международного взаимодействия при проведении экологической экспертизы.

"В дальнейшем планируется активное освоение шельфа и строительство трубопроводов по дну Каспийского моря. В конвенции о правовом статусе Каспия четко прописано, что любая хозяйственная деятельность, все крупные проекты должны согласовываться со всеми прикаспийскими странами… Там много говорится и о сохранении биологического разнообразия, уникальных видов, учитывается то, что Каспийское море - это закрытый водоем. Если все страны будут придерживаться этих положений, будет хорошо", - отметил эксперт.

Нацпроект и оздоровление Каспия

По мнению Гаджиева, экологическая ситуация на Каспии ухудшается на протяжении последних 50 лет. "Если взять каспийского тюленя - это единственное морское млекопитающее на Каспии - за последние 50 лет его популяция сократилась в несколько раз. По самым оптимистическим оценкам, сейчас осталось 70-90 тыс. особей, а в свое время был 1 млн особей. Это говорит о серьезных изменениях… И в целом состояние моря оставляет желать лучшего", - добавил ученый.

Улучшению ситуации, по его мнению, будут способствовать реализация нацпроекта "Экология" и программа по оздоровлению Волги (на Каспийском экономическом форуме российский премьер сообщил, что на оздоровление реки планируется направить около 200 млрд рублей - прим. ТАСС).

"Нацпроект "Экология" подразумевает оздоровление, в том числе, Волги. А Волга - это 80% стока Каспия. Если Волга будет хорошо себя чувствовать, то лучше будет чувствовать себя и Каспий. Остается надеяться, что те намерения и те деньги, которые выделены, будут правильно освоены и ситуация улучшится", - сказал Гаджиев.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).