Более 1 тыс. деревьев высадят в Назрани за время экологической акции

МАГАС, 19 сентября. /ТАСС/. Власти самого крупного города в Ингушетии Назрани намерены высадить в осенний период более 1 тыс. деревьев в рамках экологической акции, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Уже в скором времени во всех округах Назрани пройдет очередная экологическая акция. На городских территориях, определенных под посадку деревьев, планируется высадить более 1 тыс. саженцев клена, липы, ясеня, а также ели и сосны. Все работы проводятся согласно плану работ муниципалитета и по поручению мэра города", - говорится в сообщении.

Основной целью экоакции является масштабное озеленение городских территорий, в котором могут принять участие и жители города.

"Если говорить о породном составе, то эти виды деревьев можно смело высаживать на территории дошкольных и школьных учреждений, в скверах и парковых зонах города. В такого рода акциях изъявляют желание принять участие сотни жителей, ведь многим горожанам хочется внести свой вклад в озеленение города и своих родных улиц. В мероприятии сможет принять участие любой желающий и посадить выбранный им саженец", - передает пресс-служба слова мэра города Алихана Тумгоева.

Назрань состоит из четырех административных округов, в которых проживают около 120 тыс. человек.