Участники экологической акции очистили берега трех рек и одного озера в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 20 сентября. /ТАСС/. Участники акции "Вода России" в Карачаево-Черкесии (КЧР) очистили от мусора берега трех рек и одного озера на территории Тебердинского заповедника. Об этом ТАСС сообщили в Управлении охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР.

"Участники акции в пятницу вышли на очистку водоемов на территории Тебердинского государственного природного биосферного заповедника. Уборка прошла на реках Шумка, Муруджу, Гоначхир и озере Туманлы-Кель. Во время акции собрали около 100 мешков мусора", - сказал собеседник агентства.

Акция собрала 30 человек - на уборку вышли специалисты управления, Тебердинского заповедника, республиканского управления Росприроднадзора, Кубанского бассейнового водного управления.

"Выбраны были для уборки места популярные у туристов. Сотрудники заповедника регулярно проводят мониторинг ситуации, следят за чистотой. Однако мусор все равно выбрасывают. Параллельно с туристами и представителями торговых точек, находящихся в этих местах, провели разъяснительные беседы", - отметили в республиканском Управлении охраны окружающей среды.

Акция "Вода России" по уборке берегов рек и озер от мусора пройдет с августа по октябрь в 45 регионах страны, в ней примут участие более полумиллиона добровольцев. Сохранение уникальных водных объектов является одной из целей национального проекта "Экология". К концу 2024 года будут расчищены 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ, от бытового и другого мусора очистят минимум 9 тыс. км берегов. За счет этого улучшатся экологические условия жизни почти 5 млн россиян.