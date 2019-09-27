Австралийские устрицы приспособились к последствиям глобального потепления

СИДНЕЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Ученые нашли устриц, которые адаптировались к потеплевшей в результате изменения климата воде Тасманова моря. Об этом сообщила пресс-служба Сиднейского университета.

Международная группа ученых из Сиднейского университета и Стирлингского университета (Шотландия) во время изучения моллюсков, которые обитают у побережья Австралии, обнаружили несколько необычных устриц. Представители одной колонии морских обитателей, которую специально вывели местные владельцы устричных ферм, выгодно отличались от сородичей. "Мы обнаружили, что эти устрицы стали иначе формировать свои раковины, приспособившись, таким образом к изменившейся среде обитания", - рассказала профессор биологии сиднейского университета Мария Брин.

Как отмечают ученые, из-за глобального изменения климата вода в Тасмановом море стала теплее и изменился ее кислотно-щелочной баланс. В новой, менее щелочной воде устрицам сложнее выращивать раковину. "В более кислой воде устрице нужно приложить больше усилий, чтобы построить большую крепкую раковину. Но, если она научится быстро создавать свой дом в новых условиях и станет активнее расти, это конечно, очень порадует фермеров. Вот так они и вывели породу устриц, устойчивых к глобальному потеплению", - пояснила Брин.

По ее словам, сейчас в атмосферу выделяется много парниковых газов, поэтому и океаны стали поглощать их в большем количестве. "Океаны поглощают большее количество углекислого газа из атмосферы, кислотность воды повышается, и эта кислота разрушает раковину устрицы, а, значит, моллюск занят ее починкой и у него нет ресурсов для роста. Тот вид, который мы обнаружили, устойчив к новым вызовам, которые связаны с изменением климата, и в их числе не только излишняя кислотность воды, но и целый ряд болезней. Эту их способность можно взять за основу в дальнейших исследованиях способности видов адаптироваться к новым условиям", - отметила профессор.

Как пояснили в своем докладе ученые, их находка, пусть и довольно неожиданная, говорит о высокой степени адаптации дикой природы и вселяет надежду на то, что при замедлении темпов глобального потепления человечество сможет сохранить большинство видов животных, которые населяют нашу планету.