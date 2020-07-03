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Активисты Greenpeace вывесили на рейхстаге плакат против использования угольной энергии

Они протестуют против законопроекта, который предполагает отказ от угольной промышленности к 2038 году, и требуют ускорить этот процесс

БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Активисты экологической организации Greenpeace забрались на крышу исторического здания рейхстага в Берлине и вывесили транспарант в знак протеста против законопроекта правительства ФРГ, направленного на постепенный выход страны из угольной генерации. Об этом 3 июля сообщило агентство DPA.

В акции, по данным агентства, приняли участие около 10 активистов. Они написали фразу "Будущее без угольной энергии" на транспаранте и разместили его под исторической надписью "Немецкому народу" на рейхстаге. В Greenpeace считают, что полный отказ от угольной промышленности к 2038 году, как предлагают власти ФРГ, слишком растянут во времени. Законопроект рассматривается 3 июля в Бундестаге.

"Выход из угольной генерации может и должен произойти скорее", - отметили в организации.

3 июля на территории перед рейхтагом и ведомством федерального канцлера проходит демонстрация против принятия законопроекта в его нынешнем виде.

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