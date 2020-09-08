Военные экологи на месяц раньше срока собрали мусор на мысе Марре-Сале на полуострове Ямал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие экологического взвода Центрального военного округа (ЦВО) почти на месяц раньше установленного срока завершили сбор металлолома на мысе Марре-Сале на полуострове Ямал, сообщила во вторник пресс-служба ЦВО.

"Силами военнослужащих экологического взвода убрано 676 тонн мусора на территории в 4 га. Металлолом разрезан, складирован и доставлен в места временного хранения. В настоящее время личный состав сворачивает полевой автономный лагерь и готовится к возвращению в места постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Работы по очистке мыса от мусора выполняли 32 военнослужащих с помощью 23 единиц специальной техники. На мыс они прибыли 10 июня, завершить работы планировалось к 1 октября.