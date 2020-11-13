Лукашенко заявил, что в рамках ЕАЭС решения не выполняются

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ни одно решение не выполняется.

С таким заявлением глава государства выступил на встрече с журналистами в пятницу, сообщает телеканал СТВ.

"Беда в том, что ни одно наше решение в целом не выполнено, кусками где-то что-то, это беда. Мы всегда говорим о том, как бы не превратилась наша организация ЕАЭС в СНГ, - сказал Лукашенко. - Мы же там уже никаких решений не принимаем, просто существует площадка для обсуждения некоторых вопросов. Много здесь зависит от России".

По его словам, сейчас, к примеру, такого нет, чтобы Белоруссия могла выбирать, покупать нефть у России или Казахстана. "Мы готовы были у вас [Казахстана] покупать нефть, но Россия никогда не пропускала и пока не пропускает ни газ, ни нефть. Мы готовы в Туркмении покупать газ, но РФ через свою территорию не пропустит, потому что она хочет продать свое", - сказал Лукашенко. По его словам, если стороны хотят этого союза ЕАЭС, "надо идти на реализацию (или уступки) тех договоренностей, которые подписаны. "Основа наших интеграционных устремлений и действий - в экономике. Если будет работать эта основа, мы будем вместе", - сказал Лукашенко. Он также добавил, что так и белорусские молочные продукты не могут попасть на единый рынок, "о чем договаривались, вот в чем проблема".