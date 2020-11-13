Ульяновские власти направили на поддержку экономики в период пандемии более 1 млрд рублей

УЛЬЯНОВСК, 13 ноября. /ТАСС/. Объем финансовой поддержки экономики Ульяновской области в период пандемии превысил 1 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщил председатель правительства региона Александр Смекалин на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом, которое прошло в Димитровграде.

"На фоне пандемии перед нами стоят две основные задачи: защитить жизнь и здоровье наших граждан, но и сделать все, чтобы не остановить экономику - обеспечить занятость и наполняемость бюджета, в том числе для выполнения всех социальных обязательств. Для этого предпринят целый комплекс мер. Всего на поддержку экономики направлено более миллиарда рублей", - привела слова Смекалина его пресс-секретарь.

По словам председателя регионального правительства, самой востребованной мерой поддержки для бизнеса стало снижение налоговой ставки для налогоплательщиков пострадавших отраслей, применяющих упрощенную систему налогообложения. "Данная мера охватила 1 125 налогоплательщиков, объем оказанной поддержки превысил 78 млн рублей. Снижение стоимости патента до 1 рубля для отдельных видов деятельности значительно снизило финансовую нагрузку и позволило помочь 800 индивидуальным предпринимателям", - процитировала Смекалина пресс-секретарь.

Он уточнил, что поддержкой региональной микрофинансовой организации воспользовались 158 предпринимателей. Общий объем выделенных средств на эти цели составил 273,7 млн рублей. "Фонд развития промышленности поддержал 26 субъектов бизнеса, в том числе 11 - в Димитровграде. Общий объем поддержки - 396,1 млн рублей", - добавил председатель правительства региона.

По данным оперативного штаба региона на 13 ноября, в Ульяновской области выявлено 23 779 случаев коронавируса. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, выздоровели 19 150 человек, умерли 286 пациентов с подтвержденной инфекцией.