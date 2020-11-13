"Россети" планируют увеличить число цифровых центров управления сетями до конца года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует до конца 2020 года увеличить число цифровых центров управления сетями и городских диспетчерских пунктов. Об этом группа сообщила в Telegram-канале.

"С 2018 года в зоне присутствия "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" после реконструкции открыто 11 цифровых центров управления сетями и городских диспетчерских пунктов, откуда в онлайн-режиме осуществляется управление сетевым комплексом регионов и крупных городов. Еще пять цифровых объектов планируется ввести в работу до конца 2020 года", - говорится в сообщении по итогам посещения главного аналитического центра "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" в Москве первым заместителем генерального директора - главным инженером "Россетей" Андреем Майоровым, заместителем руководителя Ростехнадзора Дмитрием Фроловым и главой Центрального управления службы Евгением Тюменцевым.

В центрах управления сетями регионов и городских диспетчерских пунктах применяется новая система управления. В случаях техногенных или природных негативных воздействий на электрические сети система позволяет в минимальные сроки восстановить электроснабжение потребителей, уточнили в группе.

Представители Ростехнадзора высоко оценили возможности цифровой модели управления энергокомплексами "Россетей", отметили в группе. "Руководством компаний группы "Россети" буквально за два последних года проделана большая работа. Достигнут существенный прогресс в части коренной модернизации и трансформации электросетевого комплекса", - сказал Фролов, слова которого привели в "Россетях".

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация - 2030". Программа реализуется в том числе в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.