Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия на паритетной основе возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами, соответствующее решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

"Полеты будут осуществляться в Эфиопию по маршруту Москва - Аддис-Абеба с периодичностью три раза в неделю и на Сейшельские Острова по маршруту Москва - Виктория с периодичностью два раза в неделю, - отмечается в сообщении. - Гражданам указанных государств и тем, кто имеет в них вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран".

Более того, оперштаб принял решение о расширении квот на полеты между Россией и Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Кубой и Мальдивами. Так, количество максимально допустимых рейсов из Москвы в Нур-Султан увеличено до трех в неделю, в Алма-Ату до двух. Также увеличивается количество рейсов из России в ОАЭ - до семи рейсов "с учетом сокращения пассажиропотока в Турецкую Республику", на Кубу - до четырех и на Мальдивы - до восьми.

"Решение было принято исходя из озвученных ранее эпидемиологических критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности", - добавили в пресс-службе.

Россия из-за пандемии весной прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и на Кубу. Также некоторые российские и зарубежные авиакомпании выполняют так называемые грузопассажирские рейсы, которые в первую очередь предназначены для перевозки различных грузов, но при этом до перевозки допускаются некоторые категории пассажиров.