Индексы в Нью-Йорке выросли

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в пятницу продемонстрировали позитивную динамику на фоне оптимизма участников рынка по поводу перспектив получения вакцины от коронавируса.

Согласно данным на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 399,18 пункта (+1,37%) и остановился на уровне 29 479,81. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 48,14 пункта (+1,36%), до отметки 3 585,15. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 119,70 пункта (+1,02%), до уровня 11 829,29.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии понизилась на 2,29%, до $40,18 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,72%, до $1 886,70 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, комментируя итоги сессии, часть инвесторов испытывает обеспокоенность в связи с тем, что в зимние месяцы масштабы заражения коронавирусом могут значительно вырасти с учетом того, что в минувший четверг в США впервые было зарегистрировано более 150 тыс. случаев заражения. "Есть вероятность того, что на протяжении нескольких недель на рынке возможна волатильность, - привела газета мнение руководителя департамента операций с мультиактивами компании Legal & General Investment Management Джастина Онаквичи. - Существует ряд факторов, которые необходимо учитывать: это информация о вакцине, возможные последствия для экономики в случае локдауна, ситуация с выборами в США, ситуация вокруг Brexit - все они могут стать причиной волатильности".