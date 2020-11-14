Росрыболовство: Магаданский порт независимо от собственника сохранит рыбную специфику

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Магаданский порт, который планируется передать в собственность региону, должен вне зависимости от собственника сохранить рыбную специфику. Об этом ТАСС сообщил руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.

"Поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина от 31 августа 2020 года выполняется, идет нормальный рабочий процесс. Принципиальная позиция нашего ведомства - Магаданский порт вне зависимости от собственника должен сохранить рыбную специфику", - сказал он.

По его словам, сейчас в строгом соответствии с регламентом прохождения документов ведется межведомственная работа по согласованию процедуры передачи Магаданского порта Росимуществу. "Мы не должны допустить ситуацию, при которой рыбопромысловые компании потеряют возможность пользоваться инфраструктурой порта. Кроме того, существует ряд обременений, в частности, уже заключенные по ряду объектов порта долгосрочные договоры аренды, что также осложняет процесс", - добавил Клоков.

Премьер-министр России Михаил Мишустин летом 2020 года поручил федеральным ведомствам совместно с властями Колымы проработать вопрос целесообразности передачи в пользование региона находящихся в собственности ФГУП "Нацрыбресурс" гидротехнических сооружений, расположенных на территории магаданского морского порта. При этом губернатору Магаданской области Сергею Носову было поручено обеспечить реконструкцию рыбного терминала порта.