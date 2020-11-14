Офисы Western Union на Кубе закроются 23 ноября

ГАВАНА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 400 офисов платежной системы Western Union, работающих на Кубе, будут закрыты 23 ноября из-за ограничений, наложенных США на денежные переводы в республику. Об этом в пятницу сообщила местная компания FINCIMEX, которая отвечает за обеспечение подобных финансовых операций.

"FINCIMEX и Western Union договорились приостановить с 23 ноября осуществление денежных переводов и работу 407 офисов этой компании на Кубе, - говорится в сообщении компании в Facebook. - Исключительную ответственность за прекращение работы службы денежных переводов между двумя странами несет правительство США". В конце октября Министерство финансов США внесло поправки в положения о контроле за активами Кубы, чтобы "ограничить осуществление денежных переводов структурам, контролируемым кубинскими военными".

28 сентября Госдепартамент США сообщил, что Соединенные Штаты вводят санкции против компании American International Services (AIS), которая занимается денежными переводами на Кубу. В ведомстве заявили, что AIS и ее материнская компания FINCIMEX контролируются кубинскими военными, которые используют их "для взимания комиссии и манипулирования на рынке иностранных денежных переводов как части схемы по снабжению и поддержке репрессивного аппарата".