Кабмин согласился лишать заводы лицензии за невыполнение нормы по производству спирта

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство России поддержало сенаторский законопроект об аннулировании лицензии в случае невыполнения предприятием в течение квартала минимальной нормы производства этилового спирта. Об этом говорится в официальном заключении кабмина на документ (есть в распоряжении ТАСС).

Ранее группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым и его первым заместителем Сергеем Рябухиным разработала соответствующий законопроект.

"Предлагаемые изменения не затронут добросовестных производителей этилового спирта и будут способствовать сокращению объемов нелегального производства этилового спирта на лицензируемом оборудовании. Правительством РФ законопроект поддерживается", - говорится в документе, подписанном вице-премьером России Дмитрием Григоренко.

В комитете Совфеда по бюджету и финансовым рынкам ТАСС уточнили, что авторы законопроекта планируют внести его в Госдуму на следующей неделе. Законопроект предусматривает обязанность организации, которая владеет оборудованием для производства этилового спирта, обеспечить объем его производства в соответствии с нормой минимального использования. Документ устанавливает ее в размере 70%. Законопроектом предлагается внести изменения в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, согласно которым невыполнение минимального объема производства спирта или алкоголя будет основанием для аннулирования лицензии завода.

Как ранее пояснил ТАСС сенатор Рябухин, в настоящее время существует проблема производства рядом заводов после получения лицензии "левого" спирта. В результате получается, что уровень загрузки заводов не превышает 10% в год, а все остальное разливается незаконно, объяснял сенатор. Как уточняется в пояснительной записке, по результатам проводимых Росалкогольрегулированием контрольных мероприятий из незаконного оборота изымается "значительное количество этилового спирта". В настоящее время на хранении находится свыше 2,5 млн л этилового спирта, изъятого из незаконного оборота.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2021 года.