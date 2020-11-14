Город Санья на Хайнане начал реализацию 23 инвестпроектов на сумму $2,5 млрд

ХАЙКОУ, 14 ноября. /ТАСС/. Курортный город Санья в южнокитайской провинции Хайнань на этой неделе объявил о запуске сразу 23 крупных инфраструктурных и социальных проектов. Как сообщила газета "Санья жибао", на их реализацию будет выделено около 16,67 млрд юаней (порядка $2,5 млрд по текущему курсу).

Местные власти уточнили, что решение о строительстве новых объектов и усовершенствовании существующей материально-технической базы было принято в соответствии с программой развития Хайнаньского порта свободной торговли. Примерно 10% от вышеуказанной суммы уже в ноябре и декабре поступит на банковские счета ответственных компаний и подрядчиков.

Церемония официального запуска прошла в центральном деловом районе Санья. На осуществление половины из заявленных проектов отведено всего несколько месяцев, остальные будут выполнены к 2022-2023 годам. В соответствии с подписанными контрактами, в городе построят дополнительные высотные офисные здания, торговые центры и гостиницы. Там будет создан музей космонавтики, центр обработки визуальной и текстовой информации, а также появится медицинский комплекс, для возведения которого отведена территория в 56 тыс. кв. м.

Согласно данным администрации региона, в этой части острова будут осуществлены важные экологические проекты, в том числе по очистке водных и земельных ресурсов, переработке отходов, облагораживанию улиц и урбанизированного ландшафта. Власти запланировали масштабные работы по замене и улучшению инфраструктуры общественного транспорта в районе проведения таких крупных мероприятий, как Азиатские пляжные игры. Ожидается, что благодаря этим нововведениям облик города заметно улучшится, и Санья станет еще более привлекательным местом для туристов.

Власти Хайнаня периодически проводят мероприятия, на которых одновременно дается старт десяткам важных проектов. Состоявшаяся на днях церемония запуска строительства целой серии инфраструктурных объектов стала четвертой по счету с момента провозглашения правительственной кампании по стимулированию инвестиционных программ подобного рода. Предполагается, что такие регулярные события позволят периодически создавать множество новых рабочих мест и заметно увеличат валовый региональный продукт самой южной провинции Китая.