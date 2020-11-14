В России спрос на товары для праздников вырос в 2,5 раза

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Крупнейший российский онлайн-ретейлер России Wildberries изучил покупки россиян с 6 по 12 ноября и отметил более чем двукрактный рост спроса на товары для домашних праздников по сравнению с октябрем этого года. Об этом говорится в исследовании онлайн-площадки, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"С 6 по 12 ноября по сравнению с аналогичной неделей в октябре число заказов товаров для домашних праздников на Wildberries выросло на 148%. Динамичнее всего спрос рос на искусственные новогодние ели (рост числа заказов почти в 23 раза) и елочные шары (в семь раз). В Московском регионе число заказов елей увеличилось в 22 раза, а в Санкт-Петербурге - в 14 раз. Наибольшей популярностью у россиян пользовались модели стоимостью от 8 до 15 тыс. рублей и высотой от 150 до 180 см", - сообщили в компании.

Спрос на портативные микрофоны для караоке увеличился на 95%, а на музыкальные колонки - на 84%. Акустические системы за неделю стали популярнее на 83%. Компания связывает такой рост продаж товаров для праздников с вводимыми ограничениями на работу клубов, баров и ресторанов из-за коронавируса.

"Для создания праздничной атмосферы в квартире или доме россияне выбирали световые прожекторы (+90%), гирлянды (+437%) и воздушные шары (+51%). Наборы для праздника стали популярнее на 103%, пиньяты (полая игрушка из папье-маше, предназначенная для разбивания и извлечения из нее игрушек и подарков - прим. ТАСС) - на 100%, украшения для посуды и бутылок - на 328%", - отмечают аналитики.

С 6 по 12 ноября россияне также активно заказывали посуду и аксессуары для праздничного стола. Так, наборы для приготовления коктейлей стали популярнее на 162%, для приготовления роллов - на 100%, для фондю - на 121%, декантеры для вина - на 71%, ведерки для льда - на 128%, блюда - на 81%, а бокалы - на 77%.

Wildberries работает в восьми странах: России, Украине, Польше, Словакии, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. По данным аналитического агентства InfoLine, Wildberries (лидер российской интернет-торговли) по итогам первого полугодия 2020 года занял седьмое место среди всех ретейлеров России по объему выручки. Оборот Wildberries за девять месяцев 2020 года вырос на 104%, до 285,6 млрд рублей.