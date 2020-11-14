Россияне резко увеличили расходы на комнатные растения

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Клиенты Райффайзенбанка в октябре 2020 года на фоне введения новых ограничений из-за коронавируса резко увеличили расходы на комнатные растения, потратив в прошлом месяце более 305 тыс. рублей. Это более чем на 17% превышает показатель сентября, говорится в исследовании банка (текст имеется в распоряжении ТАСС).

Средний чек одной покупки комнатных растений и необходимого для них инвентаря в минувшем месяце составил 1258 рублей. При этом минимальная трата была 20 рублей, а самая крупная - 6 280 рублей, свидетельствуют данные банка.

"Растениеводство - новый черный. Urban Jungle - мировой тренд. Сегодня комнатные растения достигли такой популярности, которой не было с 1970-х. Отчасти это объясняется тем, что горожане таким образом компенсируют недостаток общения с природой. Пандемия коронавируса и самоизоляция только обострили это чувство", - отметили в Райффайзенбанке.