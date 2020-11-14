{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин упростил предприятиям народных художественных промыслов доступ к господдержке

Субсидию можно тратить на модернизацию производства, сырье и материалы, продвижение продукции, уплату страховых взносов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о смягчении условий получения господдержки предприятиями народного художественного промысла.

"По правилам, которые действовали раньше, основным условием предоставления господдержки был прирост объемов реализации продукции. Но из-за пандемии продажи через основной канал - выставки и ярмарки - заметно сократились. Представителям отрасли стало сложно выполнять обязательства. Поэтому было принято решение скорректировать требования, увязав результат предоставления господдержки не с продажами, а с увеличением объемов производства продукции ", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте правительства.

Кроме того, отменяются штрафные санкции, предполагающие возврат средств, в отношении получателей субсидии, если они не выполнили свои обязательства из-за форс-мажора. Для подтверждения обстоятельств непреодолимой силы необходимо будет предоставить документы.

Механизм субсидирования предприятий отрасли начал работать в 2020 году. Субсидию можно тратить на модернизацию производства, сырье и материалы, продвижение продукции, уплату страховых взносов.

Теги
Россия
Хуснуллин считает, что единый госзаказчик появится через 1-2 месяца после принятия закона
Правительство ранее внесло в Госдуму законопроект о создании единого государственного заказчика в сфере строительства
Читать полностью