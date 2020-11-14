Кабмин упростил предприятиям народных художественных промыслов доступ к господдержке

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о смягчении условий получения господдержки предприятиями народного художественного промысла.

"По правилам, которые действовали раньше, основным условием предоставления господдержки был прирост объемов реализации продукции. Но из-за пандемии продажи через основной канал - выставки и ярмарки - заметно сократились. Представителям отрасли стало сложно выполнять обязательства. Поэтому было принято решение скорректировать требования, увязав результат предоставления господдержки не с продажами, а с увеличением объемов производства продукции ", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте правительства.

Кроме того, отменяются штрафные санкции, предполагающие возврат средств, в отношении получателей субсидии, если они не выполнили свои обязательства из-за форс-мажора. Для подтверждения обстоятельств непреодолимой силы необходимо будет предоставить документы.

Механизм субсидирования предприятий отрасли начал работать в 2020 году. Субсидию можно тратить на модернизацию производства, сырье и материалы, продвижение продукции, уплату страховых взносов.