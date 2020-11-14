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Пандемия COVID-19

Новак заявил, что регистрация вакцин от COVID-19 дает рынку нефти повод для оптимизма

Вице-премьер напомнил, что информация о новой вакцине на неделе привела к росту цены нефти почти на 10%

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Регистрация новых вакцин от заболевания, которое влечет коронавирус нового типа, позволяет правительству России с оптимизмом смотреть на перспективы рынка нефти в 2021 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

"Мы достаточно оптимистично смотрим в следующий год с учетом того, что происходит регистрация различных вакцин", - сказал Новак.

Вице-премьер напомнил, что информация о новой вакцине на неделе привела к росту цены нефти почти на 10%. "Мы оптимистично смотрим, потому что даже недавняя информация о том, что появилась новая вакцина в мире, помимо российской, значительно повлияла, мы видели рост цены на нефть за сутки почти 10%", - сказал он.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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