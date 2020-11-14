Сбербанк остановит работу краудлендинговой платформы для малого бизнеса

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сбербанк принял решение менее чем через год работы приостановить эксплуатацию краудлендинговой платформы "СберКредо", позволяющей компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов. Соответствующее сообщение получили инвесторы платформы, сообщил ТАСС источник с финансового рынка. Представитель пресс-службы Сбербанка подтвердил данную информацию.

"Сбербанк принял решение приостановить работу платформы "СберКредо". В настоящее время мы изучаем изменившуюся рыночную ситуацию и перспективы развития этого направления", - сообщили в пресс-службе Сбербанка, указав, что инвесторы, уже зарегистрированные на платформе, смогут оперативно и в полном объеме вывести средства на свои банковские счета.

В Сбербанке отметили, что действующие займы кредитная организация продолжит обслуживать в соответствии с правилами платформы.

"Регистрация новых пользователей и финансирование новых займов на платформе будут недоступны", - сообщили ТАСС в банке.

Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо" в декабре 2019 года. Первые сделки прошли на платформе еще в начале прошлого года.

Инвесторами на краудлендинговой платформе Сбербанка могли стать резиденты России, имеющие счет в Сбербанке и быть старше 25 лет. Предполагалось, что инвесторы смогут вкладывать средства в неограниченное число проектов сроком до шести месяцев. Доходность по этому продукту может составить до 20% годовых, однако доход облагается НДФЛ.