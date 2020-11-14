Кабмин обсуждает точечный въезд мигрантов для работы на стройках

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Точечный въезд мигрантов в Россию возможен для работы на стройках, где сформировался острый дефицит трудовых ресурсов, сообщил в субботу журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Конечно, в период, когда количество заболевших пока не стабилизировалось, мы не можем рисковать - многие обращаются с просьбами открыть границу для мигрантов. Но мы ищем пути, возможности [сделать это] хотя бы точечно", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что опыт такой уже есть - для ряда предприятий, когда нужно было точечно завезти вахтовиков на определенные стройки, принимались такие решения с соблюдением всех мер безопасности: за счет работодателя проводились обследования рабочих.

Вице-премьер пояснил, что дефицит рабочей силы возник после введения на стройках ограничений: часть мигрантов уехала из страны к себе домой, а вернуться сейчас не может. Причем проблема нехватки рабочих набирает угрожающие масштабы, подчеркнул Хуснуллин. "Стройки мы раскручиваем, строек, несмотря на коронавирус, становится больше, а людей стало не хватать. Мы это остро чувствуем", - отметил он.

Однако вводить системные ограничения на стройках в этот раз не планируется, заявил Хуснуллин. По его словам, прошлый раз из-за приостановки строительства сильнее всего пострадали Москва и Московская область.

"Из-за повышенной концентрации населения и большого роста заболеваемости здесь вынуждены были ввести ограничения, и мы видим, что самый большой провал по жилью - в этих двух регионах", - сказал Хуснуллин.