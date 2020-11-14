Путин заявил, что пандемия повлияла на снижение товарооборота и инвестиций в АТР

НОВО-ОГАРЕВО, 14 ноября. /ТАСС/. Распространение коронавирусной инфекции негативным образом сказалось на развитии товарных обменов и инвестиционных процессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, выступая в режиме видеоконференции на Восточноазиатском саммите (ВАС).

"Важной задачей для всех государств нашего общего региона является укрепление деловых и хозяйственных связей. Мы видим, что в условиях пандемии в азиатско-тихоокеанском пространстве снижаются объемы взаимной торговли, инвестиционных обменов, наблюдается рецессия в ключевых промышленных и финансовых секторах", - заявил Путин.

В частности, по его словам, товарооборот РФ с государствами-участниками саммита по итогам трех кварталов 2020 года сократился на 12%. Рассчитываем, что принимаемое сегодня по инициативе китайских партнеров заявление об обеспечении стабильного роста региональной экономики будет стимулировать расширение торговли и инвестиций и технологических обменов между нашими странами", - подчеркнул он.

Упрочению экономической кооперации в АТР будет способствовать и дальнейшее развитие разнопрофильных интеграционных проектов, подчеркнул Путин. Он выразил уверенность в том, что региональные и субрегиональные объединения, такие как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества могут взаимодействовать в интересах всего региона, гармонично и эффективно дополняя друг друга.

Путин проинформировал, что на состоявшемся на этой неделе саммите ШОС было принято совместное заявление лидеров, в котором получила одобрение идея сопряжения интеграционных усилий, а также российское предложение о создании большого евразийского партнерства, как единого, широкого и открытого пространства безопасности, взаимовыгодного экономического и гуманитарного сотрудничества.

Путин также уделил внимание вопросам цифровизации экономики и внедрения высокотехнологичных решений для улучшения жизни людей. Он сообщил, что в России многое делается для развития этой сферы. "Сегодня мы занимаем седьмое место в мире по показателю вовлеченности людей в цифровую экономику, большое количество услуг и инструментов поддержки граждан уже переведено в онлайн-формат", - констатировал он, напомнив, что два года назад Россия приветствовала выдвинутую сингапурским председательством инициативу умных городов. "Со своей стороны можем предложить собственные современные технологические находки в этой области", - заключил Путин.