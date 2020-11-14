СМИ: Хайнань за два года оформил коллективные контракты под инвестпроекты на $91,67 млрд

ХАЙКОУ, 14 ноября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в 2019-2020 годах запустила процесс финансирования более 1,3 тыс. инфраструктурных и социальных проектов на сумму 607,7 млрд юаней ($91,67 млрд по действующему курсу) благодаря инвестиционной программе так называемых коллективных контрактов - практике одновременного подписания нескольких десятков договоров о деловом сотрудничестве при содействии правительства. Об этом сообщила Хайнаньская широковещательная группа (HBG).

По ее данным, на минувшей неделе в регионе состоялась серия церемоний, посвященных официальному началу строительства дополнительных 162 объектов, на которые планируется потратить 55,18 млрд юаней ($8,32 млрд). В одном из таких мероприятий, прошедшем в административном центре Хайнаня городе Хайкоу, принял участие губернатор провинции Шэнь Сяомин.

"Мы надеемся, что еще больше китайских и зарубежных компаний инвестируют в Хайнань, воспользуются политикой льгот и благоприятными возможностями, которые предлагает Хайнаньский порт свободной торговли", - подчеркнул он.

По словам Шэнь Сяомина, руководство провинции намерено постоянно улучшать деловую атмосферу, "активно устранять институциональные барьеры". "Надеюсь, что руководящие звенья новых проектов и заинтересованные компании предпримут особые меры в целях успешного строительства, что они ускорят этот процесс, обеспечив его безопасность", - добавил губернатор.

Согласно оглашенной статистике, проектная капитализация трех из запущенных на этот раз проектов превышает 3 млрд юаней (примерно по $452 млн на каждый из них), инвестиции по 13 контрактам колеблются от 1 до 3 млрд юаней ($150-452 млн), а еще у 53-х - от 100 млн до 1 млрд юаней ($15-150 млн). На этот раз число запланированных объектов оказалось максимальным. Как полагают китайские экономисты, это свидетельствует о постепенном расширении программы, которая уже охватывает не только крупные государственные, но также малые и средние предприятия. Такие компании обычно располагают гораздо меньшими активами, однако "способны обеспечить хороший мультипликативный эффект (активизировать деятельность многих коммерческих организаций из смежных отраслей - прим. ТАСС), поэтому они станут хорошим стимулом для динамичного роста".

Власти Хайнаня периодически проводят мероприятия, на которых дается старт десяткам важных проектов. Серия церемоний запуска строительства инфраструктурных объектов, состоявшаяся на днях в ключевых населенных пунктах острова, стала четвертой по счету с момента провозглашения правительственной кампании по продвижению инвестиционных форматов подобного рода. Предполагается, что такие регулярные события позволят периодически создавать множество новых рабочих мест и заметно увеличат валовой региональный продукт самой южной провинции Китая.