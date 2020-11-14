Таджикские авиакомпании получили возможность свободно продавать билеты на рейсы из России

ДУШАНБЕ, 14 ноября. /ТАСС/. Национальные авиакомпании Таджикистана могут самостоятельно продавать билеты на вывозные рейсы из городов России. Такое решение принято Республиканским штабом по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает в субботу управление информации Министерства иностранных дел Таджикистана.

"По предложению МИД Таджикистана Республиканским штабом по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения COVID-19 принято решение о запуске системы свободной продажи билетов на осуществляемые таджикскими авиаперевозчиками вывозные рейсы из различных городов Российской Федерации", - говорится в сообщении. По данным МИД, в связи с этим отпадает необходимость в работе специальных комиссий, функционировавших при посольстве Таджикистана в Москве и генеральных консульствах страны в России. Ранее эти комиссии составляли списки уязвимых слоев граждан Таджикистана для направления на вывозные рейсы.

Отмечается, что теперь соотечественники могут приобрести билеты на спецрейсы в официальных точках продаж таджикских авиакомпаний в городах РФ. Внешнеполитическое ведомство Таджикистана также обратилось к таджикским авиаперевозчикам с просьбой в короткие сроки ввести онлайн-систему продажи билетов. Ведомство напоминает, что прибывающим гражданам, кроме детей до трех лет, нужна справка об отсутствии коронавирусной инфекции (тестирование методом ПЦР должно быть сделано не более чем за четверо суток до прилета).

В апреле таджикские власти ввели временный запрет на въезд и выезд из страны граждан всех иностранных государств из-за угрозы распространения коронавируса. С 20 марта 2020 года таджикские власти в связи с пандемией приостановили все международные рейсы. Вместе с тем таджикская сторона организовывает спецрейсы для возвращения своих граждан на родину.

Первые 15 заболевших были выявлены в стране 30 апреля. По последним данным, в Таджикистане зарегистрировано 11 534 человека с коронавирусом, с начала эпидемии вылечены 10 894 человека, умерли 85 человек. В связи с улучшением эпидемической ситуации с 15 июня возобновили деятельность непродовольственные рынки, торговые центры, гостиницы, точки общепита и салоны красоты. В общественных местах обязателен масочный режим, за нарушение которого введены штрафы.