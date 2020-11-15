Системе взимания платы с большегрузов "Платон" исполнилось пять лет

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Пять лет с момента запуска "Платона" - государственной системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами массой свыше 12 тонн федеральным автодорогам - исполняется в воскресенье, 15 ноября. За это время к системе подключились более 600 тыс. российских и иностранных грузоперевозчиков, они зарегистрировали 1,4 млн автомобилей, сообщили ТАСС в пресс-службе "Платона".

За пять лет работы "Платон" стал источником большого массива данных о рынке грузоперевозок - от структуры рынка до анализа загруженности автодорог при планировании очередности строительства и ремонта дорожной инфраструктуры, отметили в Минтрансе РФ.

Средства от госсистемы ежедневно поступают в федеральный дорожный фонд, а затем распределяются на различные инфраструктурные объекты. В общей сложности с помощью "Платона" было собрано 130 млрд рублей, из них более 6,6 млрд рублей - взысканные Ространснадзором штрафы с грузоперевозчиков-нарушителей.

Куда направили средства

В Минтрансе рассказали, что в 2016-2019 годах за счет средств от "Платона" были построены и отремонтированы более 2 тыс. км городских и региональных дорог, 700 км федеральных трасс, а также 31 мост.

"Среди крупнейших дорожных объектов - Борский мост в Нижнем Новгороде, Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону, Затонский мост в Уфе, Белореченский мост в Краснодарском крае, мост через Волгу в подмосковной Дубне, Гоголевский путепровод в Петрозаводске, Свердловский мост в Пензе, мост через Терек в Чеченской Республике, а также важные переправы в Бурятии и Удмуртии", - отметили в пресс-службе "Платона".

В числе федеральных трасс участки Р-504 "Колыма" на территории Магаданской области и Якутии, М-5 "Урал" в Рязанской области, М-10 "Россия" в Новгородской области, А-146 в Краснодарском крае, Р-243 Киров - Шарья - Пермь, Р-258 в Забайкальском крае, Р-297 "Амур", А-360 "Лена" на Дальнем Востоке и А-181 "Скандинавия" от Выборга до Светогорска в Ленинградской области.

Что предстоит

Деньги, направленные в дорожный фонд в 2020 году, позволят отремонтировать еще 102 моста и около 600 км федеральных дорог, которые расширят с двух до четырех полос движения. Речь идет о трассах Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, Р-351 Екатеринбург - Тюмень, Р-217 "Кавказ", Р-256 "Чуйский тракт", Р-242 Пермь - Екатеринбург и Р-255 "Сибирь". Отремонтируют, в частности, мост через Оку в Московской области и мост через реку Вуоксу на трассе А-181 "Скандинавия" в Ленинградской области, уточнили в пресс-службе "Платона".

Планируется, что все работы будут завершены к 2022 году. Общий объем отремонтированных дорог к этому времени увеличится до 3,3 тыс. км, число отремонтированных мостов превысит 130.

"Учитывается мнение самих грузоперевозчиков. Отслеживая состояние дорог и давая обратную связь на сайте "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", они помогают распределять силы и средства на дорожные объекты, которые нуждаются в ремонте в наибольшей степени", - подчеркнули в Росавтодоре.

Индексация тарифа

Изначально предполагалось, что ежегодная индексация тарифа "Платона" будет запущена с 1 июля 2018 года. Изменение тарифа должно было быть проведено исходя из фактического изменения с 15 ноября 2015 года индекса потребительских цен, то есть на накопленную инфляцию. Однако в июне 2018 года правительство РФ перенесло срок начала индексации на июль 2019 года. Тогда тариф увеличился на 14 копеек, до 2,04 руб. за 1 км. С 1 февраля 2020 он был проиндексирован на 16 копеек и на данный момент составляет 2,2 руб. за 1 км.

Росавтодор в июле этого года опубликовал прогнозируемый размер платы с 1 февраля 2021 года - 2,31 руб. за 1 км. При этом фактический тариф будет размещен ведомством в период с 10 по 20 января 2021 года после публикации Росстатом индекса потребительских цен за 2020 год.

Мнение рынка

Управляющий директор группы компаний "Совтрансавто" Владимир Тян отметил, что регистрация в "Платоне" по прошествии пяти лет охватила большую часть рынка. К системе подключились не только крупные и средние перевозчики, но и значительная доля мелких, которые составляют большинство в индустрии коммерческих автоперевозок. "Мы оцениваем эффективность "Платона" по достижению двух целей: основной - адекватные взимаемым платежам объемы ремонта и реконструкции федеральных трасс и дорожной инфраструктуры, и "побочной" - использование возможностей системы для повышения прозрачности рынка и борьбы с недобросовестной конкуренцией между его участниками", - отметил он.

Председатель межотраслевого совета по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС) Борис Рыбак также согласился с широким охватом госсистемы. "В целом за счет этого сфера автомобильных грузоперевозок из абсолютно нерегулируемой, ставшей такой после 2005 года при отмене лицензирования, с помощью "Платона" обеляется и становится цивилизованнее", - считает он.

"Для нас в первую очередь важно ускорение ремонта дорог, расширение узких мест на федеральных трассах. От этого зависит напрямую скорость доставки, безопасность перевозки, снижение расходов на обслуживание автопарка, в целом эффективность логистики. И здесь мы видим результат работы "Платона" - федеральные дороги становятся лучше", - сообщили в пресс-службе группы компаний "Деловые Линии".