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Наземные комплексы управления могут быть объединены в единую сеть с удаленным доступом

Cоответствующий проект разрабатывает ОКБ "Пятое поколение"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Наземные комплексы управления могут быть объединены в единую сеть с удаленным доступом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ОКБ "Пятое поколение" (резидент Сколково и Академпарка).

"Мы активно развиваем проект с рабочим названием SpaceCloud. По своей сути это облачный сервис, задача которого объединить разрозненные наземные комплексы управления (антенны) в единую сеть", - отметили в ОКБ.

Как уточнили в пресс-службе, это позволит обеспечить более длительный сеанс связи со спутниками и обеспечит заказчикам удаленный доступ к обмену данными с аппаратом, на котором установлена их полезная нагрузка.

ОКБ "Пятое поколение" занимается проектированием малых космических аппаратов и бортовой спутниковой аппаратуры. Один из самых крупных проектов конструкторского бюро - разработка собственной модульной спутниковой платформы формата CubeSat с набором всех необходимых подсистем. Работа ведется совместно с Новосибирским государственным университетом и Отделом аэрокосмических исследований (ОАИ НГУ).

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