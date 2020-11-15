МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Наземные комплексы управления могут быть объединены в единую сеть с удаленным доступом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ОКБ "Пятое поколение" (резидент Сколково и Академпарка).

"Мы активно развиваем проект с рабочим названием SpaceCloud. По своей сути это облачный сервис, задача которого объединить разрозненные наземные комплексы управления (антенны) в единую сеть", - отметили в ОКБ.

Как уточнили в пресс-службе, это позволит обеспечить более длительный сеанс связи со спутниками и обеспечит заказчикам удаленный доступ к обмену данными с аппаратом, на котором установлена их полезная нагрузка.

ОКБ "Пятое поколение" занимается проектированием малых космических аппаратов и бортовой спутниковой аппаратуры. Один из самых крупных проектов конструкторского бюро - разработка собственной модульной спутниковой платформы формата CubeSat с набором всех необходимых подсистем. Работа ведется совместно с Новосибирским государственным университетом и Отделом аэрокосмических исследований (ОАИ НГУ).