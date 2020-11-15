АСЕАН и партнеры подписали соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли

ХАНОЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их торговые партнеры заключили соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), которое образует крупнейшую в мире зону свободной торговли. Документ был принят на четвертом совещании на высшем уровне стран - участниц соглашения о ВРЭП, которое состоялось в воскресенье в Ханое в заключительный день 37-го саммита АСЕАН и сопутствующих мероприятий, продолжающихся с 12 ноября.

Как отмечалось на совещании, соглашение о ВРЭП послужит толчком к восстановлению экономик стран АСЕАН в постпандемический период. Его вступление в силу создаст крупнейшую в мире зону свободной торговли с примерно 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в $28 трлн, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП. Реализация положений соглашения, как полагают эксперты, имеет большой потенциал для создания рабочих мест, а также ускорит развитие региональных и глобальных производственно-сбытовых цепочек, что даст мощный импульс развитию экономик стран АСЕАН и государств - партнеров ассоциации. По прогнозам специалистов, к 2050 году общий ВВП стран ВРЭП может вырасти до $100 трлн.

В переговорах по ВРЭП, начавшихся в ноябре 2012 года на саммите АСЕАН в столице Камбоджи Пномпене, изначально принимали участие 10 стран - членов ассоциации и шесть крупнейших торгово-экономических партнеров блока, с которыми у него были заключены соглашения о свободной торговле: Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония. Позднее Индия вышла из переговорного процесса, выступив против планируемого полного снятия торговых барьеров на территории ВРЭП.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет все страны Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. С начала 2020 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли к Вьетнаму.