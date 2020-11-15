Исследование: мужчины чаще и больше женщин тратят деньги на спорт

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Мужчины чаще женщин тратят деньги на спорт, а также совершают покупки на большие суммы. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт" (имеет одну из самых больших эквайринговых сетей в РФ), которое есть в распоряжении ТАСС.

"Так, за три квартала 2020 года они совершили больше покупок, чем женщины: на них пришлось 60% всех операций в сегменте "спорт", тогда как на женщин - 40%. Относительно аналогичного периода прошлого года эти показатели практически не изменились. Средний чек одной покупки у мужчин выше, чем у женщин - 3 611 рублей против 3 133 рублей", - отмечается в исследовании.

Средний возраст клиента, который активнее всего совершает покупки в сегменте "спорт", - 40 лет. При этом, согласно данным "Русского стандарта", наибольший всплеск интереса к спортивным товарам и услугам был в июне-августе этого года. Так, количество операций по картам в сегменте "спорт", куда вошли как траты на фитнес, так и покупки в спортивных магазинах, выросло на 76% относительно весны. А за два минувших осенних месяца количество операций относительно июня-июля выросло на 9%. При этом "осенняя" спортивная активность россиян заметно отстает от показателей января-февраля: количество операций снизилось на 33%, подсчитали аналитики банка.

На фоне пандемии коронавируса общее количество онлайн-покупок с начала года выросло относительно трех кварталов прошлого года на 8%, однако большинство операций, а именно 92%, все еще приходится на традиционные офлайн-покупки. Вместе с тем, согласно данным "Русского стандарта", общий средний онлайн-чек на спорт выше, чем офлайн - 5 711 рублей против 3 208 рублей.

В рамках исследования были изучены все онлайн- и офлайн-операции по картам банка "Русский стандарт" в сегменте "спорт" за три квартала 2020 года и три квартала 2019 года. Данные были проанализированы в зависимости от средних чеков, пола и возраста клиентов.