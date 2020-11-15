Сбербанк получил премию журнала Global Finance "Лучшие цифровые банки мира" в 3 номинациях

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Журнал Global Finance назвал Сбербанк победителем ежегодной премии "Лучшие цифровые банки мира" в трех номинациях по итогам 2020 года. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Сбербанка.

"По результатам ежегодного исследования Global Finance Сбербанк получил международную премию "Лучшие цифровые банки мира" (World's Best Digital Bank Awards) сразу в трех номинациях: лучший интегрированный официальный сайт банка - sberbank.ru (для юридических лиц); лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту (для юридических лиц) и лучшее решение для оплаты счетов (для физических лиц)", - уточнили в пресс-службе.

Global Finance - одно из старейших мировых отраслевых изданий. Журнал регулярно анализирует деятельность финансовых институтов, оценки от Global Finance являются всемирно признанным стандартом качества финансовых услуг, отметили в Сбербанке.

В пресс-службе напомнили, что несколько месяцев назад Сбербанк удостоился еще одного признания от Global Finance: в августе 2020 года семь цифровых сервисов банка для юридических и физических лиц назвали лучшими в Центральной и Восточной Европе по результатам ежегодного исследования издания.