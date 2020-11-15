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Ставрополье экспортировало 90 голов калмыцкой породы племенного КРС фермерам Армении

Сумма поставки составила около 6,5 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Ставропольский край впервые экспортировал племенной крупный рогатый скот калмыцкой породы. Животных отправили в Армению, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

"С территории Ставропольского края прошла первая экспортная поставка племенного крупного рогатого скота на сумму порядка 6,5 млн рублей. СПК-племзавод "Дружба" Апанасенковского муниципального района отгрузил нетелей в Армению, 90 голов калмыцкой породы КРС отправлены фермерам в Лорийскую область", - говорится в сообщении.

Договоренность о поставке была достигнута в сентябре текущего года, рассказал председатель племзавода Евгений Кущ. "Животноводы Армении не выращивают калмыцкий скот, поэтому дня них это будет в новинку. При экспорте проблем не возникло - все службы сработали слажено", - отметил он.

В планах хозяйства продолжить экспорт племенного скота в страны Таможенного союза ЕАЭС, есть заявки из Казахстана и Узбекистана.

"Наращивание экспортного потенциала - одна из приоритетных задач, поставленных перед региональным АПК губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Сельскохозяйственный производственный кооператив-племзавод "Дружба" - это ведущая сельхозорганизация Ставрополья, в которой разводится калмыцкая порода крупного рогатого скота", - добавил, в частности, глава аграрного ведомства края Владимир Ситников.

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АрменияРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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