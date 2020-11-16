"Известия": банки предложили ЦБ создать централизованный механизм борьбы с мошенниками

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский направил письмо директору департамента информационной безопасности Банка России Вадиму Уварову с предложением организовать прямое взаимодействие между участниками рынка с целью обмена данными о подозрительных операциях. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на текст обращения.

Сейчас финансовые организации через автоматизированную систему сообщают регулятору обо всех операциях, которые имеют признаки совершения без ведома клиентов. Затем регулятор накапливает все собранные данные об атаках и возвращает их банкам в консолидированном виде. По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, обработка информации может занять несколько часов и даже дней, в то время как мошенник в течение часа может снять деньги с карты, на которую они были выведены. Как сообщил "Известиям" Войлуков, создание централизованного механизма позволит ускорить обмен сведениями примерно в пять раз, а сроки предоставления информации в отдельных случаях сократятся до 20-30 минут.

"Например, в банк в течение часа пожаловалось сразу несколько человек на несанкционированные переводы. Он выявляет мошеннический счет и оперативно отправляет информацию об этом в организации, из которых переводились деньги. При быстром реагировании есть шанс предотвратить кражу", - пояснил он газете. По словам Войлукова, такая схема работы позволит бороться с мошенниками, работающими методами социальной инженерии.

Как сообщается в письме АБР, выгодным является использование уже действующей системы обмена информацией ФинЦЕРТа, так как она является защищенным и доверенным каналом взаимодействия. Тем не менее в обращении также содержится предложение по доработке системы обмена информацией ФинЦЕРТа, которое заключается в ранжировании подозрительных операций на "более" и "менее" опасные.

В ЦБ изданию сообщили, что изучат предложения. ВТБ, МКБ, Росбанк и "Тинькофф" поддерживают инициативу АБР, причем в ВТБ и "Тинькофф" "Известиям" пояснили, что финансовые организации принимали участие в формировании предложений. В ВТБ также добавили, что система обмена информацией об инцидентах ФинЦЕРТа требует доработки, так как это позволит ускорить и автоматизировать процессы оперативного реагирования банков на мошеннические атаки.