"Известия": траты россиян на покупки в интернете сократились почти в 2 раза за полгода

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Средний чек покупок россиян в интернете сократился в октябре до 2,1 тыс. рублей, что на 45% меньше, чем в апреле, когда в первый пик заболеваемости коронавирусной инфекцией он составлял почти 4 тыс. рублей. Россияне стали экономить на приобретении в онлайне продуктов питания, готовой еды, одежды и электроники, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные сервиса приема онлайн-платежей CloudPayments.

По информации издания, компанией были проанализированы данные около 3 тыс. партнеров о потребительской активности россиян в интернете с апреля по октябрь 2020 года. Речь идет о таких ретейлерах и платформах доставки, как iGooods (товары из "Ашана", "Вкусвилла", "Ленты", "Карусели" и других магазинов), FamilyFriends, Ecomarket, "Додо пицца", "Папа Джонс", Rendez-Vous, Paolo Conte и другие. Однако "Известия" сообщают, что рассматриваемая статистика не учитывает заказы на сайтах крупных продуктовых ретейлеров.

"На основе этих данных можно предположить: во вторую волну коронакризиса граждане привыкли к постоянному присутствию опасности заражения, поэтому люди стали чаще посещать обычные магазины, - пояснил газете основатель и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. - Более того, в октябре россияне были вынуждены активнее экономить даже на самом необходимом. Это связано как с падением доходов населения, так и с опасениями, что ситуация в экономике в условиях кризиса ухудшится".

Из материалов исследования следует, что по сравнению с апрелем в октябре россияне стали реже заказывать готовую еду на дом: несмотря на то, что средний чек практически не изменился и составил 1,1 ты. рублей, общее количество таких покупок снизилось на 23%. Объем покупок одежды и обуви в интернете также сократился: в апреле люди совершили на 67% больше трансакций в этой категории, чем в октябре, средняя стоимость приобретений осенью выросла на 1%, до 6,3 тыс. рублей. Количество покупок электроники и гаджетов в интернете за указанный период сократилось на 173%, однако средний чек в данной категории вырос на 58%, до почти 10 тыс. рублей, что, по мнению представителя CloudPayments, было обусловлено ростом курса доллара и евро. При этом "Известия" сообщают, что россияне стали чаще совершать покупки бытовой техники в интернете: число трансакций осенью выросло на 85% по сравнению с апрелем, при этом средний чек сократился на 30%, до почти 25 тыс. рублей.

В сервисе экспресс-доставки из "Пятерочки" в октябре средний чек снизился на 20% по сравнению с апрелем, в "Перекрестке впрок" - на 16%, рассказал изданию представитель пресс-службы X5 Retail Group. При этом количество заказов выросло на 50% и на 45% соответственно. "Скорее всего, это связано с тем, что люди переживают вторую волну более спокойно: у них нет цели накапливать стратегические запасы продуктов, как в первую волну, - отметили в пресс-службе компании. - При этом количество заказов выросло по нескольким причинам: клиенты с первой волны привыкли к сервису и продолжают заказывать, плюс сейчас у ретейла в целом высокий сезон".

В пресс-службе сервиса доставки продуктов iGooods газете сообщили, что в ноябре по сравнению с апрелем средний чек у покупателей уменьшился на 30%, до 3,5 тыс. рублей. В "Ашане" до сих пор наблюдают высокий спрос на услугу по доставке товаров на дом: число онлайн-заказов за последние месяцы выросло в десять раз. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет в основном непродуктовые компании: Ozon, "Ситилинк", "М.Видео", Lamoda) также пока не видят отрицательной динамики в продажах.