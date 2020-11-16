"Ъ": Минцифры хочет обязать операторов связи блокировать телефонных мошенников

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ разработало законопроект, которым предлагается обязать операторов связи устанавливать системы для противодействия телефонному мошенничеству (фроду). Абоненты смогут пожаловаться на мошенничество и спам, а номера, с которых поступали соответствующие звонки, будут заблокированы после предварительной проверки, сообщает в понедельник газета " Коммерсантъ " со ссылкой на текст документа.

По данным издания, под фродом на сетях связи предлагается понимать трафик, при котором абонента вызывают через подменный номер, получив несанкционированный доступ к операторскому оборудованию или специальным техническим средствам и софту. Это в свою очередь приводит к нарушению безопасности сети и прав третьих лиц, отмечает издание. В качестве телефонного спама предлагается рассматривать сообщения или вызовы, целью которых является распространение рекламы без согласия абонента.

"Коммерсантъ" сообщает, что из имеющихся в распоряжении газеты данных, переданных в Минцифры, следует, что за третий квартал 2020 года Банк России предоставил операторам информацию о 9,6 тыс. номеров, которые были выявлены по подозрению в совершении мошенничества. При этом из них было заблокировано 66 номеров. Помимо этого, во втором квартале 2020 года было выявлено около 29 тыс. банковских операций, которые были совершены без согласия клиентов, причем 87% из них совершались с использованием мобильного телефона, следует из данных ЦБ.

Инициативу Минцифры планируется обсудить в понедельник на совещании межведомственной рабочей группы с участием представителей этого министерства, а также МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России, крупных кредитных организаций и операторов связи, сообщает газета со ссылкой на материалы к совещанию. В Минцифре "Известиям" подтвердили, что проект обсудят на этой неделе.

В "Ростелекоме" поддерживают инициативу и считают ее эффективной с учетом уточнения в подзаконных актах. "Негативного влияния на качество и доступность услуг связи не ожидается, напротив, повысится удовлетворенность потребителей", - отметили в компании. В МТС уверены, что законопроект требует "детальной проработки". В Tele2 отказались комментировать предложенную меру. В "МегаФоне" сообщили, что изучают все предложения в рамках рабочей группы.