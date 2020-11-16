Торги на бирже Гонконга открылись ростом котировок

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 ноября. /ТАСС/. Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась повышением котировок. Индекс Hang Seng поднялся на 205 пунктов (0,78%) и достиг значения 26 362 пункта, свидетельствуют официальные данные этой площадки.

Положительная динамика охватила 39 из 50 "голубых фишек", входящих в структуру индекса. Лучшие результаты демонстрируют активы, связанные с финансовым сектором, автомобильной промышленностью и игорным бизнесом в Макао. На 6,42% подорожали акции автоконцерна Dongfeng Group - до 8,12 гонконгского доллара за бумагу.

Котировки в Гонконге поднялись вслед за ростом американского фондового рынка в пятницу на фоне оптимизма по поводу перспектив получения вакцины от коронавируса. Инвесторы также приветствовали новость из Ханоя о том, что страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их торговые партнеры заключили соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве, которое образует крупнейшую в мире зону свободной торговли.

Положительным фактором для рынка также стала статистика Минкоммерции КНР, свидетельствующая о росте прямых иностранных инвестиций в экономику Китая в октябре на 18,3% в годовом исчислении - до $11,83 млрд.

Вместе с тем аналитики не исключают, что в течение дня на бирже сложится разнонаправленная тенденция, поскольку ключевые высокотехнологичные компании подвержены отрицательной динамике. В частности, на 4% подешевели акции гиганта интернет-торговли Alibaba - до 246,8 гонконгских долларов за бумагу. На 3,9% ухудшились позиции холдинга AAC Technologies - поставщика компонентов для компании Apple.