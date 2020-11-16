Бизнесмены из Крыма и Никарагуа обсудят в декабре возможности экспорта из региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Бизнесмены из Никарагуа и Республики Крым в декабре обсудят вопросы сотрудничества, определения номенклатуры и механизма поставок товаров из региона, общение пройдет в формате видеомоста, сообщила ТАСС заместитель председателя Совета министров - министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

"Мы в ближайшее время, в декабре, организуем телемост. Обсудим уже конкретно. Бизнес послушает, какие требования там предъявляются и что Крым может предложить. Пока с бизнесменами из Никарагуа не прорабатывали потребность в нашем крымском товаре. Это новое направление", - сказала Кивико.

По ее словам, в ходе телемоста будет изучен перечень документов, который необходим для экспорта, условия поставок и способ оплаты.

Ранее сообщалось, что 10 ноября 2020 года в Республике Крым чрезвычайный и полномочный посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехия открыла почетное консульство этой страны в Крыму. Почетное консульство Никарагуа в Крыму стало первым иностранным представительством в регионе после воссоединения с Россией в 2014 году.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.

Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.