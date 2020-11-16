Аппарат Титова выступил за новые преференции на экспорт высокотехнологичной продукции РФ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Эффективность поддержки экспорта высокотехнологической продукции РФ можно повысить через расширение преференций для предприятий, создание экспортных грантов и упрощение кредитования. Такое мнение высказала в понедельник ТАСС директор Института экономики роста им. Столыпина, руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович.

"К дополнительным мерам, направленным на повышение эффективности поддержки экспорта, можно отнести получение преференций на экспорт российской высокотехнологичной продукции - снижение утилизационных сборов, снижение и обнуление пошлин на товары российского происхождения. [Следует] предусмотреть новую меру поддержки - "экспортные гранты" для успешных высокотехнологичных компаний - экспортеров, аналогичные грантам Московского экспортного центра, при наличии "закрытого договора" от 6 млн рублей, субсидировать компании-экспортеру 10% от экспортного договора, либо 50% от налогов, выплаченных в бюджет", - сказала Алехнович, входящая в аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

Она считает, что также необходимо упростить кредитование под экспортные контракты - снизить нормативы по обязательным залогам и нормативам резервирования. "Предусмотреть возможность получения субсидируемых процентных ставок по экспортным кредитам и банковским гарантиям для частных высокотехнологичных компаний-экспортеров в том числе при обращении в другие российские банки, имеющие высшие рейтинги", - отметила она.

В числе других предложений - изменить принцип репатриации валютной выручки: "осуществлять репатриацию только после поступления валюты экспортеру". Эксперт рекомендует "в пилотном режиме отказаться от контроля репатриации валютной выручки высокотехнологичными компаниями-резидентами РФ в случае, если компания-экспортер имеет иностранные представительства, несет представительские, маркетинговые, логистические и рекламные расходы за пределами РФ". Также она выступает за то, чтобы распространить меры поддержки на комплектующие и расходные материалы, производимые на территории РФ, которые нужны для производства или обслуживания высокотехнологичных товарных групп.

Она советует предусмотреть возможность субсидирования затрат на транспортировку, понесенных зарубежным покупателем продукции и перевыставленных организации-экспортеру продукции. Также - включить использование мер компенсации стоимости авиаперевозок при организации тестовых зон у клиента, поставок пилотных образцов и партий. Помимо этого, существенно упростить процедуры реимпорта и реэкспорта при ремонте или обслуживании высокотехнологичной продукции.

Алехнович добавила, что пока российские институты развития показывают скромные результаты и по числу профинансированных организаций, и по объему выданных кредитов и гарантий. По ее словам, в ряде стран наибольшие показатели по числу компаний, получивших поддержку, "напрямую связаны с установлением перед институтами развития KPI по доле частных компаний среднего и малого бизнеса в экспорте".

Новый расчет субсидий

Минэкономразвития России разработало новые правила предоставления и распределения в 2021-2024 годах субсидий из федерального бюджета регионам на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых. Проект постановления в числе прочего предлагает новую методику расчета субсидий на создание и развитие центров поддержки экспорта - она учитывает "эффективность расходования субсидии исходя из объема экспорта, поддержанного центром, на один рубль средств предоставленной субсидии".