В Совфеде сообщили, какие отрасли показали наибольший рост безработицы в период пандемии

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сфера торговли вместе с ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, а также отрасли обрабатывающего производства и образования показали наибольший рост числа безработных в период пандемии коронавируса в России, сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

По словам сенатора, комитет на основе данных субъектов РФ провел анализ количества безработных, "высвободившихся в результате первой волны новой коронавирусной инфекции".

"Согласно анализу, в отрасли оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов с 1 января по 31 июля 2020 года число безработных увеличилось на 285 708 человек - до 378 175 безработных. В отрасли обрабатывающего производства увеличение составило 142 473 человека, число безработных достигло 206 790 человек, рост безработных в образовании за данный период превысил 62 тысяч человек - до 97 505 человек", - пояснил Кутепов.

По словам сенатора, данная статистика будет направлена премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и помощнику президента РФ Максиму Орешкину для учета в дальнейшей работе. Согласно анализу комитета, который есть в распоряжении ТАСС, в топ-10 отраслей по росту числа безработных в период пандемии также вошли строительство (рост почти на 61 тысячу человек), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (свыше 57 тысяч), транспортировка и хранение (почти на 55 тысяч безработных), здравоохранение и соцуслуги (рост на 44 тысячи безработных), финансовая и страховая деятельность (почти на 36 тысяч), наука (на 35 360 безработных), госуправление и обеспечение военной безопасности (на 34 261 человека).

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что высокий уровень безработицы противопоказан для экономики России. Он уточнил, что Россия в условиях первой волны COVID-19 получила 1,3-1,4 млн человек безработных. По словам Счетной палаты РФ, в третьем квартале 2020 года численность занятых в экономике, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократилась почти на 2 млн человек, а в целом в январе - сентябре составила 70,6 млн человек. Одновременно численность безработных стабильно увеличивалась и к августу достигла 4,8 млн человек, уровень безработицы составил 6,4%. По данным ведомства, в сентябре численность безработных снизилась, хотя и несущественно - на 31,4 тыс. человек, а уровень безработицы составил 6,3%.

Меры поддержки

Кутепов также сообщил, что субъекты РФ назвали безвозмездные субсидии на зарплату сотрудникам малых и средних компаний, а также льготные кредиты под 2% пострадавшим отраслям и социально ориентированным НКО наиболее эффективными мерами федеральной поддержки в условиях пандемии коронавируса.

"Комитет по экономической политике провел мониторинг данных 63 субъектов РФ относительно мер, предпринятых для сохранения занятости в регионах. Полученные данные указывают на то, что наиболее эффективными мерами федеральной поддержки для регионов стали безвозмездные субсидии на сохранение штатной численности, предоставление кредитов под 2%, кредит 0% для выплаты заработной платы, отсрочка и рассрочка уплаты налогов", - заявил сенатор.

По его словам, результаты мониторинга будут направлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и помощнику президента РФ Максиму Орешкину для учета в дальнейшей работе. В исследовании комитета, которое есть в распоряжении ТАСС, также приводится статистика по некоторых регионам. Например, по данным сенаторов, в Саратовской области удовлетворены все заявки на безвозмездные зарплатные субсидии, а в Камчатском крае - лишь 11,8%. Процент одобренных льготных кредитов под 2% в Самарской и Смоленской областях превышает 75%, в Костромской области составляет 53,8%, говорится в материалах комитета.

Ранее правительство России продлило налоговые каникулы для предприятий малого и среднего бизнеса из ряда отраслей до конца года.