ТПП поставила под сомнение эффективность нового метода субсидирования экспортных центров

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России считает, что новая методика расчета субсидий на создание и развитие центров поддержки экспорта будет "не до конца объективной" на фоне ситуации со снижением объема экспорта из-за пандемии коронавируса. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

Минэкономразвития России ранее разработало новые правила предоставления и распределения в 2021-2024 годах субсидий из федерального бюджета регионам на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых. Проект постановления в числе прочего предлагает новую методику расчета субсидий на создание и развитие центров поддержки экспорта - она учитывает "эффективность расходования субсидии исходя из объема экспорта, поддержанного центром, на один рубль средств предоставленной субсидии".

"В целом поддерживаю новую методику расчета субсидий на создание и развитие центров поддержки экспорта, так как она позволит оценить и предоставить большее финансирование центрам, показавшим наиболее эффективную работу. Однако считаю, что с учетом ситуации в стране и мире в связи с распространением коронавирусной инфекции расчет методики по итогам 2020 года будет не до конца объективен. Только по данным Росстата за первое полугодие 2020 года объем экспорта России снизился более чем на 20%", - сказал Катырин, отметив, что целесообразно обсудить эффективность новой методики с бизнес-сообществом на площадке ТПП РФ.

Он высказал убежденность, что изменение расчета субсидий вряд ли существенно отразится на экспортной активности субъектов МСП. "Новая методика призвана стимулировать прежде всего руководство регионов РФ и центров поддержки экспорта к повышению результативности работы, а, следовательно, и с большей отдачей поддерживать экспортно-ориентированных субъектов МСП. А повысить вовлеченность малых предприятий во внешнеэкономическую деятельность можно только путем объединения усилий центров и такого института, как торгово-промышленные палаты. Ведь ТПП на местах объединяют практически весь местный бизнес, который производит конкурентоспособную продукцию, и тем более экспортоориентированные компании. Именно палаты на местах всегда помогали местному бизнесу выходить на внешние рынки", - отметил Катырин.

Он считает существенным недостатком отсутствие координации между центрами поддержки экспорта и другими институтами поддержки бизнеса, включая ТПП, при планировании мероприятий по поддержке экспорта в регионе. Вследствие этого "нередко возникает дублирование таких мероприятий, что снижает их эффективность", уточнил он.

Другим важным недостатком работы центров является "непрозрачный и не всегда эффективный механизм отбора сторонних подрядных организаций для реализации их услуг", добавил Катырин. По его мнению, конкурсы часто выигрывают бизнес-структуры, не имеющие опыта и, ресурсов для проведения бизнес-миссий или других мероприятий. "Это негативно влияет на качество оказываемых услуг экспортерам и соответственно, приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств", - сказал он. Катырин считает "целесообразным включить в приказ Минэкономразвития России условия выбора подрядчиков, а именно - из числа аккредитованных партнеров Российского центра экспорта, а также организаций, включенных в перечень инфраструктуры поддержки МСП.