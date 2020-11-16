В Бурятии закрываются пункты пропуска на границе с Монголией

УЛАН-УДЭ, 16 ноября. /ТАСС/. Движение грузового автотранспорта через российско-монгольскую границу в Бурятии закрывается с 16 ноября 2020 года по 18 января 2021 года. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Бурятской таможни.

Перемещение физических лиц через госграницу между Россией и Монголией из-за пандемии было приостановлено в марте, сохранялись только грузовые автоперевозки и железнодорожное сообщение.

"С 16 ноября 2020 года по 18 января 2020 года приостанавливается движение грузового транспорта через пункт пропуска Кяхта - Алтан-Булаг. Также с 16 ноября на неопределенный срок временно прекращается въезд в Россию через автомобильный пункт пропуска Монды - Ханх. Движение товарных поездов через железнодорожный пункт пропуска Наушки продолжится согласно расписанию, рабочий персонал будет пропускаться при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм", - сообщили в ведомстве.

Переходы через границу граждан Монголии, желающих вернуться на родину из России, а также иностранных граждан, желающих выехать из Монголии, будут проводиться по предварительной договоренности. "Решение закрыть автомобильные пункты пропуска на бурятском участке российско-монгольской границы принято правительством Монголии в целях предупреждения и снижения риска распространения пандемии COVID-19 внутри своей страны", - пояснили в Бурятской таможне.

Ночью 11 ноября монгольское правительство объявило состояние повышенной готовности по всей стране до 17 ноября из-за обнаружения новых случаев инфицирования. В Улан-Баторе был введен режим самоизоляции, трехдневный карантин. Также 11 ноября кабмин Монголии решил частично закрыть пункты пропуска на границе с Россией с 16 ноября.