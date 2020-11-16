Срок окупаемости будущей канатной дороги из России в КНР над Амуром составит более 15 лет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Более 15 лет составит срок окупаемости будущей трансграничной канатной дороги над приграничной рекой Амур из Благовещенска в Хэйхэ. Об этом в понедельник сообщила вице-президент группы компаний "Регион" Валерия Репкова во время презентации проекта вице-премьеру - полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрию Трутневу.

"Срок окупаемости проекта - более 15 лет. Она [рассчитана] за счет уникальности этого объекта и за счет [строительства] сложного конструктивного здания", - сказала Репкова.

Она отметила, что канатная дорога соединит российский и китайский берега в 2023 году, пункт пропуска рассчитан на обслуживание 2,5 млн пассажиров в год. Первые годы пассажиропоток составит около 1 млн человек. Стоимость проезда будет ориентирована на существующие тарифы. По данным ЗАО "Пассажирский порт АМУРАССО", в зимнее время стоимость проезда на автобусе составляет 2 150 рублей.

"Просим оказать меры господдержки - включить территорию в режим ТОСЭР "Приамурская", чтобы мы могли пользоваться режимом особой соцэкономической зоны и предусмотреть возможность рассмотреть софинансирование на создание пункта пропуска", - обратилась она к полпреду, добавив, что соответствующая заявка уже оформлена.

О проекте

Власти Амурской области и группа компаний "Регион" в июле объявили о начале строительства канатной дороги протяженностью 973 м над Амуром между Россией и Китаем. Завершить объект планируется во второй половине 2022 года. Канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. Планируемый ежегодный поток пассажиров к 2024 году составит 1 млн человек. С помощью проложенного над водой троса попасть в соседнюю страну можно будет за шесть минут.

В 2020 году произошли изменения в стоимости проекта, связанные с рядом нововведений. К примеру, основное здание терминала планируется сделать четырехэтажным, а его площадь увеличить почти в два раза - до 26 тыс. кв. м. В связи с требованиями контрольно-надзорных органов, пропускная способность дороги снижена до 457 человек в час, однако вместимость одной гондолы будет увеличена - одновременно в ней смогут находиться 110 человек.

Кроме того, в рамках проекта почти до 6,8 млрд рублей планируется увеличить объем инвестиций на реализацию проекта по строительству таможенно-логистического терминала. На полную мощность терминал выйдет в середине 2024 года. Пропускная способность и скорость обработки грузов позволят принимать в нем до 630 грузовых автомобилей в сутки. Проект позволит открыть порядка 900 новых рабочих мест.