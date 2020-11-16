На укрепление и реконструкцию набережной Благовещенска потратят 39 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Объем капитальных вложений в проект берегоукрепления и реконструкции набережной Благовещенска составит 39 млрд рублей, сообщил в понедельник губернатор Амурской области Василий Орлов, рассказывая о реализации проекта вице-премьеру - полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрию Трутневу.

"Общий мультикативный эффект мы видим [в размере] порядка 40 млрд рублей, включая часть, которая на "Золотой миле" [участок набережной Амура], и большие комплексные проекты застройки на берегу реки Зеи: строится ФОК, садик, школа и порядка 110 тыс. кв. метров жилья в перспективе. Мультипликационный эффект - это объем капитальных вложений в территорию", - сказал Орлов.

Проект берегоукрепления и реконструкции набережной реки Амур в Благовещенске включает работы на трех участках, два из которых еще на этапе реализации: от улицы Артиллерийской до Нагорной готовность составляет 39%, а также участок "Лазурный берег" в рамках берегоукрепления реки Зея, готовность которого около 5%. Стоимость завершения строительства оценивается в 3,7 млрд рублей.

"Золотая миля" - участок намывной территории на набережной Амура площадью 40 га в Благовещенске. В соответствии с концепцией реконструкции набережной она разделена на четыре участка. На одном построят канатную дорогу, на другом - новую городскую площадь, на одной трети которой уже проведены работы, участок открыт.

"Проект площади им. Ленина разделен на три этапа. Стоимость [проекта] - 2 млрд 150 млн рублей, из них половина средств из областного бюджета и половина - есть поручения [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина о выделении из федерального бюджета. Если деньги будут выделены в следующем году, мы в 2022 году проект сдадим. Стоимость проекта подтверждена Госэкспертизой", - отметил Орлов.

Кроме того, проектом реконструкции площади Ленина предусмотрено строительство музея российско-китайской дружбы, комплекс "Трибуна-Холл", фонтан с подсветкой. "Считаю, это будет одно из лучших общественных пространств на Дальнем Востоке", - сказал Орлов.