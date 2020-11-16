Хуснуллин и Решетников возглавили новые комитеты при наблюдательном совете ВЭБ.РФ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и министр экономического развития РФ Максим Решетников возглавили новые комитеты при наблюдательном совете ВЭБ.РФ. Эти комитеты будут рассматривать вопросы участия госкорпорации в финансировании приоритетных инвестпроектов, говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.

"При наблюдательном совете ВЭБ.РФ утверждены составы комитета по городской экономике и строительству, который возглавил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, и инвестиционный комитет под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова", - отмечается в сообщении.

Основными задачами комитета по городской экономике и строительству стали рассмотрение вопросов, связанных со стратегией работы по направлению развития городской экономики с целью достижения национальных целей развития. Инвестиционный комитет будет давать заключения и рекомендации для наблюдательного совета и правления ВЭБ.РФ по вопросам инвестиционной, внешнеэкономической деятельности, а также деятельности по поддержке экспорта и участия госкорпорации в проектах, которые имеют общегосударственное значение для экономики.

"В активном взаимодействии с руководителями и членами новых комитетов при наблюдательном совете мы активизируем работу по инвестиционному участию в развитии экономики и наших городов", - подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, чьи слова привела пресс-служба.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля подписал закон, предполагающий изменение порядка назначения председателя наблюдательного совета ВЭБ.РФ, а также закрепление полномочий нового инвестиционного комитета при наблюдательном совете.

В начале сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о новом составе набсовета ВЭБ.РФ - его возглавил вице-премьер, глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.