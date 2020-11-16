ФАС получила ходатайство на покупку 75% в золотодобывающей структуре "Реновы" Вексельберга

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Компания "Комплекспром" направила ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ о получении контроля над принадлежащим "Ренове" "Золотом Камчатки". Она намерена приобрести до 75% компании "Минералы Камчатки", основным активом которой является 100-процентная доля в "Золоте Камчатки". Об этом сообщается на сайте ФАС.

"В Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство акционерного общества "Комплексрром" о приобретении доли в размере до 75% уставного капитала зарегистрированного на территории Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью "Минералы Камчатки", - говорится в сообщении ведомства.

"Золото Камчатки" - одна крупнейших золотодобывающих компаний России, входит в группу "Ренова". В настоящее время производство драгоценного металла ведется на двух горно-обогатительных комбинатах - "Агинский" и "Аметистовое". За год компания добывает более 4 тонн золота.