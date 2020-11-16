Лаборатория для проверки качества СИЗ заработает в Брянской области в декабре

БРЯНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Московский эндокринный завод, подведомственный Минпромторгу РФ, организует в декабре 2020 года лабораторию, способную проверять качество медицинских масок в соответствии с мировыми стандартами в филиале "Почеп" в Брянской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе предприятия.

"Для осуществления оперативного контроля качества высокотехнологичного фильтрующего материала мельтблауна и медицинских масок Московский эндокринный завод организует собственную испытательную лабораторию. В России в настоящее время нет лаборатории, осуществляющей контроль основного показателя маски медицинской - эффективности бактериальной фильтрации. Такие испытания возможно провести пока только в крупных сертификационных центрах в некоторые странах Европы и Китае", - пояснили в пресс-службе.

Новую лабораторию оснастили тестерами на устойчивость к брызгам искусственной крови, воздухопроницаемость, водоотталкивание. Также там будут проверять дифференциальное давление и определять эффективность фильтрации. По данным пресс-службы, в исследовательской лаборатории смогут контролировать качество не только медицинских масок, но и респираторов, одноразовой одежды и других изделий из нетканых материалов.

В конце сентября в брянском филиале "Почеп" Московского эндокринного завода запустили производство медицинских масок из отечественного сырья мощностью до 4 млн изделий в сутки, из них до 2 млн медицинских масок могут выпускаться стерильными. При производстве масок используется отечественное сырье - от изготовления фильтрующих материалов до производства носовых фиксаторов и резинок для ушных петель, что позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа.

"Объем производства на сегодняшний день составляет около 3 млн медицинских масок в сутки, исходя из заявок. Отмечается некоторое увеличение спроса, но производственные возможности позволяют оперативно увеличить производительность до 4 млн масок в сутки в случае необходимости", - цитирует пресс-служба директора филиала "Почеп" Московского эндокринного завода Дмитрия Матросова.